ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA É REGISTRADO NO CENTRO DE SOBRAL!

No início da tarde de ontem (04), um mototaxista foi conduzido par hospital Santa Casa de Sobral com fratura em um de seus membros inferiores. Segundo populares, o mototaxista transitava na Rua Oriano Mendes, no sentido Centro/Pericentral, quando inesperadamente um condutor de um veículo de passeio (Fiat Pálio), que estava estacionado à sua direita, abriu a porta, acertando o motociclista. Uma unidade do SAMU foi acionada para o local, e em seguida foi encaminhado para o hospital Santa Casa.

Com informações do Blog Sinhá Sabóia