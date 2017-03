ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FOI REGISTRADO NA AV. FERNANDES TÁVORA

O sinistro aconteceu no final da tarde de ontem (5) por volta das 17h45m. Uma jovem identificada como "Alexia" transitava em sua motocicleta, quando foi colhida por um veículo desgovernado, que se evadiu do local do acidente sem prestar auxílio a vítima.





Uma equipe do SAMU esteve no local, prestou socorro a vítma e a conduziu para o hospital Santa Casa, onde recebeu atendimento e em seguida recebeu alta médica.





Fonte: Sobral 24 horas c/ informações de Robério Lima