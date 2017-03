ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA É REGISTRADO NA AV. DOM JOSÉ

O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (22), por volta das 6:30h, na Av. Dom José, nas proximidades da Equilab Saúde, Centro de Sobral.





Um carro colidiu com uma motocicleta, que era conduzida por uma mulher, que sofreu uma forte lesão na cabeça.





Um funcionário do SAMU que passava no local, para e prestou os primeiros socorros a vítima. Uma equipe do SAMU esteve no local e socorreu a vítima para o hospital Santa Casa.





Uma equipe da Guarda Municipal de Sobral esteve no local, organizando o trânsito.





Fonte: Sobral 24 horas