Adriane Galisteu desembarca em Sobral nesta quarta-feira (15)

Nesta quarta feira (15), a modelo e apresentadora, Adriane Galisteu, desembarca em Sobral pela primeira vez para participar da terceira edição do Troféu Mulheres em Destaque, promovido pelo North Shopping Sobral. Galisteu fará a entrega da premiação às dez mulheres homenageadas pelo Shopping. O evento faz parte da programação do North Shopping Sobral em homenagem ao dia internacional da mulher. A premiação acontece às 19:30h em um espaço montado no corredor da loja Lê Biscuit.

(Via Wilson Gomes)