Advogado de guarda municipal encontrado morto é preso suspeito de participar do crime

Foi preso, nesta quinta-feira (23), o advogado que estava mediando a compra de um imóvel que o guarda municipal José Gonçalves Fonseca, de 52 anos, estava fechando negócio. O guarda foi encontrado morto no dia 8 de março de 2017.





O advogado, que não teve o nome revelado, foi preso temporariamente por 30 dias, suspeito de participar da morte do guarda municipal.





De acordo com o advogado que defende o suspeito, Leandro Vasques, o suspeito não tem nenhum envolvimento com a morte do guarda.





O suspeito ainda afirma que José Gonçalves estava recebendo ameaças em relação ao inventário da casa que ele estava interessado em comprar.









Relembre o caso





José Gonçalves saiu da casa da avó do advogado para fechar a compra da casa com uma quantia de R$ 120 mil, no último dia 6 de março. Ele ficou desaparecido por dois dias e foi encontrado morto no último dia 8 de março, em um terreno, na cidade 2000. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).