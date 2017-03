Alunos da Rede Pública Municipal de Sobral recebem fardamento e agenda escolar

A Secretaria da Educação de Sobral iniciou a distribuição de fardamento e agenda escolar para todos os mais de 33 mil estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino. Na última sexta-feira (10), o secretário da Educação, Herbert Lima, fez a entrega simbólica do fardamento e agenda escolar para as crianças do Centro de Educação Infantil (CEI) Dolores Lustosa, no bairro Terrenos Novos.