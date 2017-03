Amigos de Clodoaldo se reúnem para ajudar a pagar fiança

Com campanha já foram arrecadados mais de R$ 8 mil.

Amigos do ex-jogador Clodoaldo decidiram criar um grupo no ?WhatsApp para ajudá-lo a pagar a pensão alimentícia em atraso e assim, ser liberado da prisão. Clodoaldo está preso desde a última sexta-feira (3), no município de Ipú, 257 km de Fortaleza. O ex-atleta deve R$ 52 mil.





De acordo com um dos idealizadores da campanha, os amigos tentam fazer um acordo com a mãe da criança para que seja pago R$ 20 mil. Cerca de 150 pessoas participam do grupo no WhatsApp. Além de amigos, há torcedores, jogadores e ex-jogadores e jornalistas esportivos.





Uma camisa autografa por jogadores de um time em que Clodoaldo passou, será rifada para conseguir mais dinheiro.





Cerca de R$ 8 mil já foi obtido com a campanha.





Em 28 de março do ano passado, a 13ª Vara da Família de Fortaleza decretou a prisão de Clodoaldo, que deve mais de 52 mil de pensão alimentícia. Em 2004, quando jogava pelo Ceará, o ex-atleta foi preso por não pagar a pensão de outra filha, que mora no município onde ele foi encontrado. Na época, ele foi preso em campo, após uma partida.