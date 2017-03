Aneel avisa que conta de energia no mês de março fica mais cara com bandeira tarifária amarela

A cobrança extra será de R$ 2 a cada 100 kWh consumidos.

Mês de março começou com uma notícia que vai mexer com o seu orçamento família: a conta de luz vai ficar mais cara com a cobrança de bandeira amarela. A tarifa adicional será de R$ 2 a cada 100 kWh consumidos.





A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), devido à previsão de poucas chuvas para este mês, precisará usar mais termelétricas, aumentando assim o preço da conta de luz para os consumidores.





Entenda





Quando chove menos, os reservatórios das hidrelétricas ficam mais vazios e é preciso acionar mais termelétricas para garantir o suprimento de energia no País. Nesse caso, a bandeira fica amarela ou vermelha, de acordo com o custo de operação das termelétricas acionadas.