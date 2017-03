Após passar por 30 países, turista francesa tem triciclo furtado no Paraná

Foi a primeira vez que a turista passou por essa situação ao longo da viagem.

Uma turista francesa, de 71 anos, teve o triciclo furtado em Capitão Leônidas Marques, no interior do Paraná. Lena Tisseau já passou por aproximadamente 30 países, e, desde janeiro, viaja pela América do Sul. Ela esteve na Argentina, Uruguai e Paraguai antes de chegar ao Brasil. Foi a primeira vez que a turista passou por essa situação ao longo da viagem.





De acordo com a Polícia Militar, Lena Tisseau chegou ao Paraná no fim de semana e acampou em um campo de futebol às margens da BR-163, em Capitão Leônidas Marques, no Oeste do Paraná, na segunda-feira de carnaval (27). Na manhã seguinte, a turista percebeu que o triciclo havia sido furtado. As informações são do telejornal Paraná TV 1.ª edição, da RPC.





Ela então pediu ajuda para agricultores da região e eles – ainda sem entender o que havia ocorrido - acionaram a PM. A mulher não fala português e não havia ninguém no local que falasse francês. A vítima foi encaminhada para o batalhão da PM e os policiais pediram ajuda para um membro da comunidade que fala o idioma da turista.





O tradutor então contou aos policiais o que havia ocorrido com a francesa e a PM iniciou as buscas. A notícia sobre o furto se espalhou pela cidade e pelas redes sociais. A Polícia Militar encontrou o triciclo na manhã desta Quarta-Feira de Cinzas, nas proximidades do local do qual havia sido levado.





Após recuperar o triciclo, a turista francesa disse à RPC que seguirá com a viagem e declarou que a situação pela qual passou pode ocorrer em qualquer lugar do mundo.





Fonte: gazetadopovo