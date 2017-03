ASSALTANTES QUE ROUBARAM A LIVRARIA LOIOLA SÃO PRESOS PELA PM

A prisão foi registrada na manhã desta quarta-feira (22), no residencial "Nova Caiçara".





Os acusados praticaram o roubo no dia 20 de fevereiro do corrente ano, roubaram o dinheiro da livraria e também do chegue e pague que funciona no mesmo estabelecimento.





Com os assaltantes a policia encontrou uma arma de fogo. Os indivíduos foram conduzidos para a Delegacia 24 horas, para a lavratura dos procedimentos cabíveis.





Os policiais responsáveis pela prisão foram: Sargento Durval, Soldado Pontes, Soldado Neto e policiais da RD1205. Mais detalhes a qualquer momento .



Vídeo mostra os assaltantes roubando a livraria e os clientes:

Com informações do Blog Sinhá Sabóia