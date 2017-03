ASSALTOS E MAIS ASSALTOS NA CIDADE DE SOBRAL!

Uma mulher foi vítima de assalto nas proximidades do prédio da OAB, na Av. José Arimateia Monte e Silva (Av. do Contorno), bairro Junco. A mulher caminhava, quando foi abordada por um indivíduo que estava portando uma faca. O meliante anunciou o roubo e levou sua bolsa com vário documentos e pertences.





O roubo foi registrado na tarde de ontem (10), por volta das 16h. A Polícia foi acionada, mas o assaltante não foi localizado.





Fonte: Sobral 24 horas

Foto ilustrativa