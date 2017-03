ASSUSTADOR: Misterioso "vídeo do IML de Cuiabá" foi gravado em escola pública no Paraná

Internautas ficaram intrigados com o vídeo de um ambiente escuro, com luzes piscando e uma porta batendo, que viralizou nas redes sociais e atingiu o topo dos Trending Topics do Twitter na manhã desta terça. Nos comentários, muitos diziam que o registro assustador foi feito no Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá, no Mato Grosso.





No entanto, o mistério quanto à localização do vídeo acabou. As imagens foram gravadas no Centro de Atendimento Integral à Criança e ao Adolescente de Araucária (CAIC), em Araucária, no Paraná. A informação foi confirmada pela direção da Escola Municipal Eglé Cordeiro Machado Pinto, que faz parte do complexo educacional.





De acordo com a Prefeitura de Araucária, a Secretaria de Segurança Pública abrirá uma sindicância para averiguar aos acontecimentos mostrados nas imagens. Os dois agentes já foram identificados, mas, por enquanto, têm as suas identidades preservadas ao público.





A direção da unidade confirmou ao EXTRA que o registro foi feito por guardas noturnos no último domingo enquanto verificavam o que estaria provocando o abrir e fechar de uma porta.





O engano circulou tanto pelas redes que o termo "IML de Cuiabá" acabou figurando entre os assuntos mais comentados do Twitter. Alguns internautas, contudo, começaram a desmentir essa localidade na manhã desta segunda, afirmando que o vídeo mostrava o corredor da escola pública no Paraná.





Com informações do Extra