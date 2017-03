ATENÇÃO! LEITOR COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Internauta coloca a boca no trombone e denúncia as péssimas condições em que se encontram as estradas das localidade de: Estreito, Purpurema, Formosa, Volta e Pedra Branca.





Confira a denúncia na íntegra:

"Boa tarde! Bom primeiramente gostaria de parabenizar a todos os blogs existente em nossa cidade que dá vez ao povo Sobralense. Bem o motivo de entrar em contato com a imprensa é o seguinte, venho falar não apenas por mim mas, por toda localidade de Estreito, Purpurema, Formosa, Volta e Pedra Branca. Pois todas essas comunidades sofrem todos os invernos por conta da estrada ruim por conta do inverno, bem não estou aqui para criticar a gestão antiga e nem mesmo a nova, mas sim pedir as autoridades que olhem pra gente e tente resolver pelo menos o mínimo, pois tem muito tempo que essa estrada não é reformada, há uns dois anos atrás colocaram uma placa informando que a estrada estava sendo reformada, mas a mesma não foi. Por favor, peço as autoridades, Sr. Prefeito, pois a comunidade não aguenta mais, até os ônibus não querem nem rodar por medo de quebrarem, inclusive os alunos passaram 3 dias da semana passada sem irem pra escola, pois não havia transporte. Então, Sr prefeito, gostaria que o Sr. mandasse pelo menos enterrar essas lamas."





Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórtter