ATENÇÃO PILOTOS DE MOTOCROSS! HOJE É DIA DE TREINO NA FAZENDA ALEGRE

Hoje (4) haverá treino na Fazenda Alegra, no circuito de motocross "Eudes Andrade".



Os pilotos já estão se preparando para a "2ª Grande Corrida" que acontecerá no dia 16/04/2017. A corrida contará com a presença de vários pilotos de vários municípios do Ceará e também de outros Estados. Serão R$ 3.500 em prêmios em diversas categorias:





- INICIANTE

- TRILHEIRO

- NACIONAL A

- NACIONAL B

- MX3

- FORÇA LIVRE





LOCAL: Fazenda Alegre - Sobral-Ce (CIRCUITO EUDES ANDRADE).

ORGANIZAÇÃO: Ítalo Andrade (88) 9 9419.1618 / Murilo Andrade: (88) 9 9216.6441.