Atropelador foge com parte do corpo de vítima após acidente

Família pede ajuda na internet para localizar o restante do cadáver.

Um atropelamento fatal registrado ontem no km 10 da BR-116, no bairro Messejana, em Fortaleza, está chamando atenção nas redes sociais. O motorista fugiu e levou parte do corpo da vítima, identificada por familiares como Francisca Sulamita dos Reis Marques (52).





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-CE), durante a madrugada, os parentes procuraram a Unidade Operacional da PRF em Eusébio para buscar informações sobre um acidente ocorrido no trecho da BR-116. Policiais orientaram os familiares a se encaminharem ao Instituto Médico Legal (IML) para reconhecer a vítima. Lá encontraram somente os membros inferiores de Sulamita.





Familiares disseram que a vítima estava saindo do trabalho quando o crime aconteceu. Imagens de circuito interno mostram a mulher, minutos antes do atropelamento. Na internet, a filha de Sulamita, Regilane dos Reis Marques, realiza uma campanha de mobilização para encontrar os suspeitos. “Gente essa é minha mãe ela foi atropelada brutalmente nessa sexta-feira por volta da 18h na altura do km 10 da BR 116. Venho pedir pra vcs que divulguem, pois esse monstro além de atropelar ela levou parte do corpo dela com ele com ele, e nós familiares estamos sofrendo muito a procura da outra parte do corpo dela peço, por favor, que divulguem".





A Polícia Rodoviária Federal informou que até a tarde de sábado (11), o tronco não foi encontrado. “A PRF está realizando investigações nas redondezas em buscas de câmeras que ajudem a identificar o veículo atropelador. Desde já, informamos que lamentamos o ocorrido e que não estamos medindo esforços para encontrar o responsável por este acidente. Também estamos em contato direto com a família que está a procura do restante do corpo para que possa enterrar seu ente querido”.





Caso tenha informação sobre o assunto, denuncie através do telefone 191.





Via Cnews