Bancada do Ceará se reúne com Ministro da Integração para tratar da Transposição do Rio São Francisco

A bancada cearense se reuniu nesta terça-feira (07), com o Ministro da Integração, Helder Barbalho, e tratou da crise hídrica no Estado do Ceará. A Transposição do Rio São Francisco foi o tema que norteou a reunião.





O deputado Moses Rodrigues (PMDB/CE), ressaltou junto ao Ministro da necessidade de dar solução urgente à população cearense que vem sofrendo graves consequências em função da seca, que já dura mais de cinco anos no Estado. Destacou ainda que esta é a segunda reunião que ele participa para tratar de um dos assuntos de maior importância para a população cearense, e que providências devem ser tomadas por todas as esferas de Governo com o objetivo de solucionar esta crise.