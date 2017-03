Bandido morre após assalto com arma de brinquedo

Dupla de criminosos abordou soldado da PM que estava à paisana.

Um bandido morreu e outro conseguiu escapar após a dupla, com uma arma de brinquedo, tentar assaltar um soldado da PM, na zona leste de São Paulo. O caso ocorreu no início da madrugada deste domingo (5).





A vítima, que estava à paisana e dentro de um Honda Civic, esperava pela namorada na porta da casa dela, em São Miguel Paulista. Foi quando os assaltantes abordaram o policial, um em cada lado do carro, sem saber que o ocupante era um PM.





O soldado então sacou a arma, atirou contra o criminoso que estava do lado do motorista, saiu do carro e efetuou mais quatro disparos.





Um dos assaltantes, que não portava documentos, morreu no local. O comparsa dele conseguiu fugir.





Fonte: Notícias Band Uol