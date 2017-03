SOBRAL-CE: BANDIDOS ROUBAM ARMA E RÁDIO DE COMUNICAÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL

Um Guarda Municipal de Sobral que estava de serviço nas proximidades do supermercado Pinheiro, no bairro Junco, foi abordado por três bandidos armados, que subtraíram os equipamentos de trabalho do guarda: rádio de comunicação e arma de choque, além do celular particular do guarda. Os ladrões surgiram de um matagal próximo onde o agente estava trabalhando. Os assaltantes fugiram tomando rumo ignorado.





O assalto aconteceu por volta das 23h de ontem (23).





A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências, mas até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito tinha sido preso.





Mais detalhes a qualquer momento.