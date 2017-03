BANDIDOS BOTAM TERROR EM SANTANA DO ACARAÚ; VÍDEO

Dois homens armados roubaram na noite deste sábado (18) uma motocicleta Broz de cor preta/vermelho, de placa NXO-3613/Santana do Acaraú. O assalto aconteceu por volta das 19:30h na estrada que liga Santana do Acaraú a comunidade de "Águas Belas". As vítimas José Ary Gomes e seu sobrinho José Rafael Gomes voltavam de um jogo de futebol, quando foram abordados pelos assaltantes, que estavam caminhando na estrada a pé.





Segundo as vítimas, os homens estavam armados e ameaçaram apontando um revólver para as vítimas. Havia uma motocicleta Biz, dando cobertura aos ladrões. Logo após o roubo, os bandidos seguiram na estrada rumo à comunidade de "Salgadinho".





Motocicleta recuperada pela PM - Os ladrões foram assaltar no Distrito de Sapó, distante 10 quilômetros da cidade e foram recebidos a bala pela população local, um dos ladrões foi baleado e levado pelo comparsa ao hospital de Santana do Acaraú, um dos bandidos fugiu e outro foi preso pela policia, e levado para a Santa Casa de Sobral. A motocicleta foi devolvida ao seu proprietário.





Confira o vídeo da vítima relatando os detalhes do assalto:

Com informações de Tribuna dos ValesVídeo Robério Lima