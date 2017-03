BANDIDOS DEMAIS EM SOBRAL! MAIS UMA TENTATIVA DE ASSALTO É REGISTRADA NO CENTRO DA CIDADE

A bandidagem não para de praticar assaltos na Bela Princesa do Norte! O fato aconteceu na manhã deste sábado 925), em uma loja no Centro de Sobral, precisamente na Rua Domingos Olímpio. Um bandido entrou na loja, e a proprietária ao perceber que se tratava de um assalto, entrou no banheiro, trancou a porta e começou a gritar. Assustando com os gritos, assaltante fugiu.





Populares acionaram a polícia, que compareceu no local, os policiais pegaram as imagens do sistema de videomonitoramento da loja, e estão realizando diligências na tentativa de prender o meliante.





O indivíduo já vem praticando esse tipo de assalto há vários dias na cidade de Sobral.





Mais detalhes a qualquer momento.

Acusado