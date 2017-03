BANDIDOS "PINTAM E BORDAM" NA CIDADE DE SOBRAL!

Dois indivíduos armados com armas de fogo tomaram mais uma motocicleta de assalto no distrito de Jordão, precisamente no Sítio Tanques.





Os bandidos abordaram a vítima de armas em punho, anunciaram o assalto e levaram sua moto honda bros de cor preta. A vítima foi identificada por Raimundo Elton. O roubo foi registrado na noite de quinta-feira (9), por volta das 23:50h.





Quem souber informações sobre o paradeiro da moto roubada, ligara para a Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.