Bebê é encontrada dentro de vaso sanitário em Tauá/Ce

Uma recém-nascida foi jogada dentro de um vaso sanitário do banheiro do Hospital Municipal de Tauá. A mãe da criança é uma jovem de 17 anos, que entrou em trabalho de parto no local e teve a bebê sozinha. Ela tentou fugir após o ocorrido.





A bebê foi resgatada por um médico que passava pelo corredor da unidade e ouviu o choro da menina. A criança foi atendida pela equipe médica do local, passa bem e não corre risco de morte.





Após o ocorrido, a mãe da menina precisou ser hospitalizada pois estava sentido fortes dores abdominais. Segundo a polícia, a avó da criança foi levada até a delegacia, onde afirmou que a filha foi levada para o hospital pois estava com dores na barriga. Ela assegurou que família não tinha conhecimento da gravidez.





Via Cnews