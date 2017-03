BOMBA: ''ESSE VEREADOR TÁ RICO POR FAZER MARACUTAIA NA PREFEITURA''. DENUNCIOU O EX-VEREADOR GILMAR BASTOS NO PROGRAMA IZAIAS NICOLAU

Em entrevista concedida ao radialista/advogado Izaías Nicolau, o ex-vereador Gilmar Bastos fez sérias denuncias contra um vereador Sobralense que tem um armazém (o radialista perguntou o nome, porém, o ex-edil não revelou). De acordo com o Gilmar, o vereador contratou uma pessoa do distrito do Bonfim para trabalhar em seu armazém, quando descobriram, o rapaz trabalhava no armazém, mas recebia dinheiro como se fosse gari. ''Esse vereador tá rico por fazer maracutaia na prefeitura''. Disse Gilmar Bastos.



CONFIRA PARTE DA ENTREVISTA CONCEDIA AO PROGRAMA IZAÍAS NICOLAU (RÁDIO TUPINAMBÁ, DE 11 ÀS 13 HORAS)

