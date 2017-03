Botijões de gás de cozinha ficam mais caros com reajuste de 9,8% a partir desta terça-feira

Segundo a Petrobras, isso pode significar uma aumento de R$ 1,76.

A partir de 0h desta terça-feira (21), entra em vigor o aumento de 9,8%, em média, dos preços dosbotijões de até 13 kg de gás liquefeito de petróleo para uso residencial (GLP P-13).





O último reajuste realizado pela Petrobras foi em 1º de setembro de 2015.





A empresa destacou ainda que as revisões dos preços feitas para as refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor, uma vez que, de acordo com a legislação, há liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados. “Isso dependerá de repasses feitos especialmente por distribuidoras e revendedores”, apontou a empresa na nota de informação do aumento.





Pelos cálculos da companhia, se o reajuste for repassado, integralmente, aos consumidores, o preço do botijão de GLP P-13 pode ter alta de 3,1% ou cerca de R$ 1,76. “Isso se forem mantidas as margens de distribuição e de revenda e as alíquotas de tributos”. Ainda conforme a nota, o ajuste foi aplicado sobre os preços praticados pela Petrobras sem incidência de tributos.