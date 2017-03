Bruna Marquezine pede licença de 1 ano à Globo; saiba motivo

Namorada de Neymar pediu uma licença na Globo para descansar a imagem e estudar fora do Brasil, segundo jornal.

Emendando um trabalho no outro desde que apareceu na TV pela primeira vez, em 2002, no “Gente inocente”, Bruna Marquezine pediu uma licença na Globo para descansar a imagem e estudar fora do Brasil. A princípio, a direção da emissora acatou o pedido da atriz e ela não volta ao ar durante todo esse ano.





Por esse motivo, a escalação de Bruna para “Amor e morte”, novela das seis que vai ao ar depois de “Novo mundo”, ainda não está definida. O papel principal foi oferecido à atriz, mas ela tem carta branca para decidir o que fazer, já que nunca recusou trabalho e é considerada uma funcionária padrão.





Fonte: Agência O Globo