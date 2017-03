CADÊ O REAJUSTE SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA GRENDENE?

Leitor denuncia a falta do reajuste salarial/2017 dos funcionários da empresa grendende Sobral.

Confira a denúncia na íntegra:

"Olá, venho por meio deste espaço para perguntar a empresa Grendene e ao sindicato dos calçadistas cadê o reajuste salarial, pois já estamos nos aproximando do quarto més do ano e até agora nada, será que já não é mais do que na hora de realmente a Grendene pagar um verdadeiro aumento aos ajudantes de produção? Temos que acordar, pois não dá pra esperar pelo desinteressado sindicato."