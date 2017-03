Camilo quer deixar sua marca pessoal na Segurança Pública e vai mudar fardas e cores de viaturas da Polícia

O "modelito" azul criado por Cid Gomes para o Ronda do Quarteirão vai ser substituído pelo verde.

Viaturas ganharão adesivação nas cores verde e amarela. Será a marca de Camilo.





Depois de aprovar na Assembleia Legislativa do Estado (AL) a mensagem da implantação salarial da “Média do Nordeste”, e causar uma insatisfação geral na tropa da PM e dos Bombeiros, o governador Camilo Santana (PT) decidiu deixar sua marca pessoal na Segurança Pública. Vai acabar com o “modelito” azul no fardamento da Polícia Militar, herdado de seu amigo pessoal e padrinho político, Cid Gomes, e vai criar nova vestimenta de trabalho para os PMs. Também vai mudar as cores das viaturas da PM, Polícia Civil e da Perícia Forense (Pefoce).





As mudanças acontecerão no próximo mês e alguns modelos e protótipos com a nova farda e a adesivação das viaturas da Segurança Pública já estão prontos. Já vazaram nas redes sociais fotografias com o modelo do novo fardamento da PM, na cor verde cana. Resta saber se o Estado fornecerá as roupas aos militares ou se estes terão que tirar do bolso o dinheiro para comprar a vestimenta.





Agora o verde, de novo





O novo fardamento lembra o que era usado pela PM na gestão do governador Lúcio Alcântara (2003-2006), mas que foi substituído quando Cid Gomes assumiu o Palácio da Abolição e criou o projeto de Polícia Comunitária Ronda do Quarteirão. Até um concurso entre estilistas Cid ordenou que fosse feito para substituir a “velha” farda dos militares. E isto aconteceu em 2007.

Num evento às escondidas da Imprensa local, realizado no Museu de Arte Contemporânea do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em 21 de setembro de 2007, Cid Gomes escolheu o fardamento azul para os policiais do Ronda do Quarteirão após um certame que teve 89 estilistas concorrentes e seis finalistas. Ganhou a criação da jovem estilista Cristina Rejane Feitosa Silva e ela levou para casa um prêmio de R$ 15 mil. Na época, o Governo gastou R$ 7 milhões com o fardamento azul.





Em 2014, já no comando do governo, Camilo Santana autorizou algumas pequenas mudanças no fardamento da PM, como, por exemplo, a mudança das divisas do ombro para a manga da camisa, como era no fardamento anterior.