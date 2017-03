Campanha Ceará Sem Drogas da Assembleia chega nesta semana a Sobral e Horizonte

Serão as primeiras mobilizações do evento neste ano de 2017.

A campanha Ceará Sem Drogas retornará, nesta semana, com a presença do ex-jogador de futebol, Walter Casagrande, a outros dois grandes municípios do Estado. Os encontros serão na próxima quinta-feira (30), em Sobral (zona norte); e na sexta-feira (31) em Horizonte.





Serão as primeiras mobilizações do evento neste ano de 2017.





Ao todo, já foram realizadas 11 edições em todo o Ceará desde 2014.





O sucesso da iniciativa do deputado Zezinho Albuquerque, presidente da Assembleia Legislativa, tem gerado vários convites e a criação de conselhos especializados no tema nos municípios por onde tem passado a campanha. Zezinho também foi autor da criação de um fundo específico para servir de apoio ao trabalho preventivo e de enfrentamento às drogas no estado.





Prevenção





De acordo com o presidente do Poder Legislativo, o objetivo do projeto é conscientizar as pessoas a respeito dos malefícios das drogas por meio do relato da história de Casagrande.





O comentarista de futebol responde a perguntas dos próprios adolescentes de forma direta e sincera. Walter Casagrande também fala sobre o processo de reabilitação. Ele narrou essa experiência no livro “Casagrande e seus demônios”.





No dia 30, quinta-feira, acontecerá o 12ª encontro da campanha, na Escola de Ensino Fundamental e Médio Professor Luís Felipe, no bairro Junco, em Sobral, a partir das 15h30.





Na sexta-feira, 31, o evento será no Ginásio Poliesportivo Joaquim Domingos Neto, localizado no centro da cidade de Horizonte, com início previsto para as 9h30.





Serviço:





Ceará Sem Drogas





Quinta-feira (30/03), às 15h30

Escola de Ensino Fundamental e Médio Professor Luís Felipe

Rua Coronel José Silvestre, 760, bairro Junco, em Sobral





Sexta-feira (31/03), às 9h30

Ginásio Poliesportivo Joaquim Domingos Neto

Rua Francisco Eudes Ximenes, 145, bairro Centro, em Horizonte