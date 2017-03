Cansado de ser assaltado, comerciante compra arma e mata bandido! Veja o vídeo

Um assalto na tarde da última quarta-feira (15), a uma ótica na Rua Major Lindolfo Pires, no Centro da cidade de Sousa acabou com um dos assaltantes morto e outro ferido. A informação foi confirmada a redação do Diário do Sertão pelo delegado seccional de Sousa, Sílvio Rabelo.





Dois homens chegaram em uma motocicleta, um deles de capacete vermelho e de arma em punho teria anunciado o assalto, quando uma pessoa reagiu e acertou os acusados. Um dos assaltantes foi a óbito no local. O comparsa também ficou ferido, mas conseguiu fugir, segundo o delegado.





A PM informou que durante a troca de tiros um cliente da empresa também teria saído ferido e foi socorrido pelo Samu para o Hospital Regional de Sousa. De imediato a rua se encheu de curiosos. A Polícia Militar foi acionada e o corpo do acusado que teria sido identificado por Lucas José da Silva Oliveira, conhecido por “Cego”, 20 anos foi encaminhado ao IML de Patos.





Veja o vídeo: