CAOS: Chuva invade estabelecimento em Sobral e danifica bens

A chuva na tarde desta quinta-feira (30), alagou muitos estabelecimentos em Sobral, trazendo prejuízos para os proprietários. A água invadiu um restaurante no centro que tem todas as mesas e cadeiras de madeira.





A foto acima é de como ficou a situação no restaurante Sheriff, localizado no cruzamento da Av. Idelfonso de Holanda Cavalcante com a Av. Dom José, próximo ao colégio Luciano Feijão.





Nesse ponto é comum haver alagamentos, pois existe uma boca de lobo bem ao lado, que por falta de manutenção fica obstruída e impede o escoamento da água da chuva.





Fonte: Sobral News