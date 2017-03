Uma multidão de pacientes a espera de atendimento médico na Unidade Mista de Saúde do bairro Sinhá Sabóia. A referida unidade estava com apenas um médico no horário de 19:50h desta terça-feira (28).

Um fato lamentável! A saúde está agonizando na cidade de Sobral. A Prefeitura arrecada milhões e milhões em impostos, enquanto a saúde deixa muito a desejar.

Fonte: Sobral 24 horas