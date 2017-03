CAOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SOBRAL: LEITOR COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

Internauta denuncia a falta de água no bairro Alto do Cristo, precisamente na Rua Frei Álvaro.

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia, quero fazer um apelo ao SAAE de sobral para que ele possa nos dar uma resposta sobre a falta d'água aqui no Alto do C

risto, precisamente aqui na Rua Frei Álvaro (conhecida Rua do Meio), pois desde o inicio do carnaval que falta água, absurdo isso! A gente paga todo mês pra eles não fornecer o que a gente paga, a maioria das pessoas tem criança pequena em casa. Dez dias sem cair uma gota de água nas torneiras, sofrimento é grande sem água numa casa."