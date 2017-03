Moradores das localidades de "Marrecas", Fazenda Alegre, Lagoa Queimada e distrito de Patriarca estão sem água há vários dias. O caos da falta de água em Sobral é geral. A população não sabe mais a quem recorrer.

O que está aconteceu com a atual gestão no município de Sobral? A cidade nunca teve tão abandonada no tocante ao abastecimento de água como na atual conjuntura.