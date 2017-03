CENAS LAMENTÁVEIS: VÍDEO MOSTRA PERITO RETIRANDO FETO DE DENTRO DE SACOLA NO BAIRRO PEDRINHAS EM SOBRAL

Um fato lamentável foi registrado na noite de ontem (7), no bairro Pedrinhas, na cidade de Sobral. Três mulheres jogaram um feto em um terreno baldio e em seguida tentaram incendiá-lo. O fato foi presenciado por moradores de um prédio, que evitaram do feto ser queimado. As Polícias Civil e Militar estiveram no local.