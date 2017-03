CHOCANTE! MULHER AGONIZA POR FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO EM SOBRAL!

Um fato no mínimo revoltante! A Dona Maria Celina Pereira Matos, 75 anos, sofreu uma queda dentro de sua residência e sofreu traumas no braço direito e na região do quadril. A vítima foi conduzida para o hospital Santa Casa de Sobral no domingo, dia 26/02/2017, foi atendida por um médico que estava de plantão, que orientou que a vítima precisava de um médico especialista para sua cuidar de sua patologia.





A vítima relata que não tem vaga para ser atendida no médico especialista, Dr. Thales, médico ortopedista. A informação que a paciente recebeu é que só teria vaga para o citado médico no dia 03/04/2017.





Dona Maria Celina está desde o dia 26/02 agonizando com fortes dores, e seu braço já está apresenta uma coloração roxa/preta, em virtude da queda que sofreu. A vítima chora diariamente com fortes dores, pois não tem condições financeiras de custear seu tratamento.





Dona Maria Celina pede socorro as autoridades, pois está morrendo a míngua.









Em tempo





O revoltante é que a Prefeitura de Sobral recentemente fechou um contrato milionário com o ECA no valor de R$ 2.110.809,86 para custear o evento carnavalesco e outros, enquanto falta recursos para a área de saúde de nosso município. A saúde de Sobral pede socorro e está em estado gravíssimo na "UTI". O que está aconteceu com a saúde pública de Sobral?