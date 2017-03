"CHUVA" DE BALAS NA CIDADE DE MARCO TERMINA COM DOIS BALEADOS, DOIS PRESOS E UMA VIATURA CAPOTADA

A cidade de Marco voltou a ter cenas dignas de filmes de faroeste! Neste sábado, 25. Dois elementos tentaram executar um desafeto, tendo este reagido, quando teve início a uma intensa troca de tiros. A polícia foi acionada e ao chegar no local encontrou dois elementos baleados, os quais foram encaminhados ainda com vida para o hospital Santa Casa de Sobral. A polícia conseguiu prender dois acusados, que foram encaminhados à Delegacia Regional de Acaraú. Em seguida houve uma intensa perseguição entre uma viatura da Força Tática de Apoio do CPI Norte a outros dois elementos na estrada carroçável que dá acesso ao distrito de Mucambo. O motorista da viatura perdeu o controle e o veículo acabou capotando. Dois policiais que estavam na viatura tiveram lesões leves e foram conduzidos para Fortaleza.









Operação





Na tarde desta sexta-feira, 24, policiais militares sob o comando do Major Sérgio realizaram uma grande operação na cidade marquense para capturar integrantes de gangues que aterrorizam a população nos bairros periféricos, bem como elementos envolvidos em assaltos na zona urbana e rural de Acaraú.









Bela Cruz





Já em Bela Cruz, por voltas das 13:30 deste sábado, 25, houve um crime de homicídio no centro da cidade, mais precisamente próximo ao cemitério. A vitima foi identificada pela alcunha de Véi. A polícia militar e civil apuram o caso.





Com informações do portal O Acaraú