CHUVA DE BALAS EM SOBRAL: JOVEM FOI ALVEJADO COM VÁRIOS TIROS NA RUA FERROVIÁRIA

O jovem Gabriel Victor de Jesus Moraes, 18 anos, residente no bairro Sumaré, foi vítima de tentativa de homicídio na manhã de ontem (9), às margens do canal Pantanal do Sumaré.





Um indivíduo de alcunha "Batatão" efetuou vários tiros contra o jovem, alvejando-o com pelo menos três tiros. A vítima foi socorrida para o hospital Santa Casa, onde permanece internada.





A Polícia Civil está investigando a tentativa de homicídio.





Fonte: Sobral 24 horas