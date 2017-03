"CHUVA" DE BALAS NA CIDADE DE MARCO DEIXA DOIS MORTOS E TRÊS FERIDOS!

Um tiroteio resultou em duas pessoas mortas e três feridas na cidade de Marco, na tarde de sábado (18/3). O tiroteio ocorreu por volta das 15h, quando pelo menos dois indivíduos armados abordaram algumas pessoas que estavam num bar na Rua Projetada 4, bairro Salinas I, e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Dois jovens foram alvejados com vários tiros e morreram no local, eles foram identificados como: José Tiago Fonteles , 23 anos, conhecido como "Tiago CDs", sem passagem pela justiça, e Antônio Karoa n dos Santos, de apenas 16 anos.





As outras três pessoas foram lesionadas, foram conduzidas para o hospital local e em seguida foram transferidas para Sobral. A identidade dos atingidos foi resguardada pela Polícia.





A PM foi acionada e enviou várias equipes para o local, inclusive patrulhas do RAIO. A Polícai Civil de Acaraú também deu apoio na ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.





Com informações do portal Vale do Acaraú