CHUVA DE BALAS NO BAIRRO ALTO DO CRISTO DEIXA ESTUDANTE BALEADO

Dois indivíduos passaram em um veículo e efetuaram vários disparos, atingindo um estudante que seguia para o colégio. Fato ocorrido no bairro Alto do Cristo, precisamente na Rua Frei Álvaro, nas proximidades do bairro Alto do Cristo. Os indivíduos fugiram em rumo ignorado.





O estudante foi socorrido para o hospital Santa Casa. O fato aconteceu nesta quinta-feira (16), por volta das 12:40h.





A Polícia Militar está realizando diligências na tentativa de prender os bandidos. O jovem foi alvejando na altura do pescoço.





Mais detalhes a qualquer momento.