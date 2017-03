Cid Gomes volta a Serra da Meruoca para descontrair

O ex-governador Cid Gomes, veio aproveitar o clima da Serra da Meruoca, que está com temperatura abaixo de 20° C. Antes de subir a serra foi fazer uma visita mais que especial na casa dos genitores do ex-prefeito Veveu Arruda. O ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Sobral, Luciano Arruda, comentou e postou no Facebook a visita. "Em rápida passagem hoje por Sobral, encontrei o ex-governador Cid Gomes visitando meus pais. Com ele é sempre um bom papo, e dele sempre se escuta grandes ideias.". As visitas de Cid Gomes são sempre recepcionadas com milho cozido e queijo coalho.





Via Wilson Gomes