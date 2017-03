CIDADÃO PAGA UNIMED HÁ 10 ANOS E ONTEM NÃO FOI ATENDIDO POR FALTA DE MÉDICO NEUROLOGISTA

Internauta denuncia que noite de ontem (28) foi vítima de um acidente de trânsito, juntamente com seu noivo, foram socorridos por uma equipe do SAMU para o hospital Santa Casa e lá foram informados de que não havia vaga para seu namorado, então foi feito contato com o hospital Unimed, pois é usuário do plano de saúde da referida unidade de saúde, mas foi informada de que não havia médico neurologista. A denunciante relata que há 10 anos seu noivo paga o plano de saúde unimed, e no dia que precisou não foi atendido. O paciente ficou esperando a noite toda na Santa Casa, aguardando atendimento.





Confira a denúncia na íntegra:

"Boa noite. Queria pedir a você um favor. Denunciar a unimed no seu blog. Eu e meu noivo sofremos um acidente de moto agora a noite. Eu só me arranhei, mas meu noivo, foi um pouco mais delicado. Ele está bem, mas bateu de cara no chão, perdeu a consciência e agora estamos na Santa Casa. Ele já recobrou a consciência, está falando, mas ele precisa que um neurologista veja ele. Só vai ter um neuro amanhã de manhã. A unimed não recebe ele lá. Na santa Casa não tem quarto pra ele. A pessoa passa 10 anos pagando a unimed pra no dia que precisa ter que passar a noite no corredor, numa maca da Santa Casa. Estou indignada!"