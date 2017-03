Cobra mais venenosa do mundo com sede bebe água na garrafa; veja vídeo

Um vídeo postado no canal Caters Clips, no YouTube, mostra quando moradores de uma aldeia indiana salvam uma cobra-real de morrer de sede.





Geralmente, as cobras-reais evitam contatos com seres humano, mas o calor e a falta de água obrigaram o réptil a se aproximar do povoado.





Os moradores não ficarem com medo da cobra e até a ajudaram. O vídeo mostra como um homem a segura pelo rabo e outro lhe dá cuidadosamente água para beber de uma garrafa.









Cobra mais venenosa do mundo





Na sequência, os indianos levaram a cobra para uma instituição especializada em cuidar de animais. A cobra-real é considerada a maior cobra venenosa do mundo.



As informações são do Daily Mail