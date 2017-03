Colecionador cearense recusa apartamento em Copacabana em troca de moeda de 1819; assista

Hoje só existem três Patacões de 1819 no Brasil, uma moeda que vale uma fortuna.

Ter a casa própria é o sonho de muitos brasileiros. Difícil mesmo é conseguir juntar todo o dinheiro. Mas se você pudesse comprar um apartamento com apenas uma moeda? E se essa moeda fosse uma que só você tem? Pois um cearense recebeu essa proposta.





Flávio Rebouças é colecionador de moedas e tem coleção de moedas. Dentre elas, há um Patacão de 1819 – só existem três dessas moedas no Brasil. Ele confessa que lhe ofereceram um apartamento em Copacabana no sétimo andar em troca do objeto.





Flávio conta que até pensou em trocar, mas, como colecionador, preferiu ficar com a moeda.





Flávio já escreveu um livro e tem mais de 4 mil moedas de Patacões, mas nenhuma é tão cobiçada quanto a de 1819.

Videos Veja mais sobre: noticias

Fonte: Tribuna do Ceará