COMERCIANTE É BALEADO POR BANDIDOS NA LOCALIDADE PEDRINHAS, DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA

Dois assaltantes armados com armas de fogo roubaram um comerciante na localidade de "Pedrinhas", no distrito de Rafael Arruda. Os indivíduos fugiram em uma motocicleta, e foram perseguidos pela vítima, que estava em sua GM D20 e a jogou sobre a motocicleta ocupada pelos ladrões, um dos indivíduos antes de cair efetuou vários disparos, e um dos tiros atingiu o comerciante no abdômen.





A vítima foi socorrida para o hospital Santa Casa. Os meliantes conseguiram fugir. A Polícia Militar foi acionada e está realizando diligências na tentativa de prender os criminosos. A motocicleta utilizada pelos bandidos foi abandonada no local.





O assalto aconteceu por volta das 18h desta quarta-feira (15).





Mais detalhes a qualquer momento.

Fonte: Sobral 24 horas