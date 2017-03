Concursados para agente de saúde e endemias exigem convocação de Ivo Gomes

Em Sobral, o que não falta é descontentamento. Algumas pessoas procuraram o Ceará News 7, nesta terça-feira (21), e pediram para não serem identificadas, com medo de represália. Elas prestaram concurso e foram aprovadas para exercerem as funções de agente de saúde e de agente de endemias na Prefeitura de Sobral, mas ainda não foram convocadas.





O concurso foi homologado, depois de muito atraso, em dezembro de 2016, na gestão Veveu Arruda. Desde então, nenhum aprovado começou a trabalhar.





Segundo a denúncia, os antigos agentes não concursados já deviam ter saído dos cargos, devido ao fim dos contratos. Mas como Ivo Gomes prometeu em campanha não demiti-los, ficou por isso mesmo. Quem fez concurso e passou está fora; quem votou no prefeito está dentro.





Outro lado





A assessoria de comunicação da Prefeitura de Sobral explicou que o período de convocação ainda está dentro do que foi previsto no edital do concurso. O item 13.2 informa que o prazo de validade do certame é de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final (feita em dezembro de 2016), podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração.





Fonte: Ceará News7