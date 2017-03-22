CONFIRA AS OFERTAS DE EMPREGO EM SOBRAL - 22/03/2017

O Sine/IDT fica localizado na Rua. Cel. José Silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117.
ALINHADOR DE PNEUS - 1 VAGA
ATENDENTE DE FARMÁCIA (PCD) - 1 VAGA
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (PCD) - 1 VAGA
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (PCD) - 1 VAGA
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (PCD) - 1 VAGA
AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD) - 1 VAGA
BORDADOR, A MÁQUINA - 1 VAGA
CONSULTOR DE VENDAS - 2 VAGAS
COSTUREIRA DE MÁQUINA INDUSTRIAL - 1 VAGA
COZINHEIRO DE RESTAURANTE - 1 VAGA
DESENHISTA DE PÁGINAS DA INTERNET (WEB DESIGNER) - 1 VAGA
EMPREGADA DOMÉSTICA - 1 VAGA
FATURISTA - 1 VAGA
MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO - 2 VAGA
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÃO - 1 VAGA
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS - 1 VAGA
MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS- Hab-AB (PCD) - 1 VAGA
SUPERVISOR DE CORTE NA CONFECÇÃO - 2 VAGAS
TÉCNICO DE PRODUÇÃO - 1 VAGA
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) - 1 VAGA
VENDEDOR AMBULANTE - 1 VAGA
VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA - 1 VAGA
VENDEDOR PRACISTA - 1 VAGA
VIGIA (PCD) - 1 VAGA
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