CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL - 08/03/2017

Veja as vagas de emprego disponíveis no SINE/IDT Sobral, localizado na Rua. Cel. José Silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117.
ALINHADOR DE PNEUS 1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD) 1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO) 1
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD) 30
AUXILIAR DE PESSOAL 1
BORDADOR, A MÁQUINA 1
COBRADOR EXTERNO 1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS 1
MONTADOR INSTALADOR DE ACESSÓRIOS 1
OPERADOR DE CAIXA 1
PINTOR DE PAREDE (EMASSADOR) 1
PSICOPEDAGOGO 1
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 1
SUPERVISOR DE CORTE NA CONFECÇÃO 1
TÉCNICO DE PRODUÇÃO 1
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 1
VENDEDOR DE SERVIÇOS 1
Fonte: Sine/IDT
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