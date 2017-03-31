sexta-feira, 31 de março de 2017

CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DESTA SEXTA-FEIRA (31)

sexta-feira, março 31, 2017  Nenhum comentário

O Sine/IDT fica localizado na Rua Cel. José Silvestre, 201 – Centro – Fone: (88) 3695.3117.
ALINHADOR DE PNEUS 1
ATENDENTE DE BALCÃO 2
BORDADOR, A MÁQUINA 1
CONSULTOR DE VENDAS 2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INDUSTRIAL 1
ELETRICISTA 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 2
FARMACÊUTICO 2
MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO 2
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÃO 2
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS 1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS 1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL 5
PROMOTOR DE VENDAS 1
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 6
SUPERVISOR DE CORTE NA CONFECÇÃO 2
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO AGRÍCOLA 1
TÉCNICO DE PRODUÇÃO 6
TOTAL 41

Fonte: SINTE/IDT

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