CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DESTA SEXTA-FEIRA (31)

O Sine/IDT fica localizado na Rua Cel. José Silvestre, 201 – Centro – Fone: (88) 3695.3117.
ALINHADOR DE PNEUS 1
ATENDENTE DE BALCÃO 2
BORDADOR, A MÁQUINA 1
CONSULTOR DE VENDAS 2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INDUSTRIAL 1
ELETRICISTA 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 2
FARMACÊUTICO 2
MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO 2
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÃO 2
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS 1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS 1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL 5
PROMOTOR DE VENDAS 1
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 6
SUPERVISOR DE CORTE NA CONFECÇÃO 2
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO AGRÍCOLA 1
TÉCNICO DE PRODUÇÃO 6
TOTAL 41
Fonte: SINTE/IDT
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