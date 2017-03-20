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segunda-feira, 20 de março de 2017

CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL - 20/03/2017

segunda-feira, março 20, 2017  Nenhum comentário

Rua. Cel. José Silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117
ALINHADOR DE PNEUS 1
BORDADOR, A MÁQUINA 1
CABISTA 1
CONSULTOR DE VENDAS 2
CONTROLADOR DE ALMOXARIFE 1
COSTUREIRA DE MÁQUINA INDUSTRIAL 1
FRENTISTA 2
MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÃO 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS 1
SUPERVISOR DE CORTE NA CONFECÇÃO 2
TÉCNICO DE PRODUÇÃO 1
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1

Fonte: SINE / IDT

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