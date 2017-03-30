CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DESTA QUINTA-FEIRA EM SOBRAL

O Sine/IDT fica localizado na Rua Cel. José Silvestre, 201 – Centro – Fone: (88) 3695.3117.
ALINHADOR DE PNEUS - 1
BORDADOR, A MÁQUINA - 1
CABISTA - 1
CONSULTOR DE VENDAS - 2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INDUSTRIAL - 1
DESENHISTA DE PÁGINAS DA INTERNET (WEB DESIGNER) -1
FARMACÊUTICO - 1
MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO - 2
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÃO - 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS - 1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS - 1
PROMOTOR DE VENDAS - 1
COORDENADOR COMERCIAL (HAB. B) - 1
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO - 1
SUPERVISOR DE CORTE NA CONFECÇÃO - 2
VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA - 2
Fonte: Sine/IDT
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